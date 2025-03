FC Porto tenta regressar aos triunfos frente ao Arouca, Nacional recebe o Famalicão

O FC Porto procura hoje regressar às vitórias e reduzir a diferença pontual para os lideres Sporting e Benfica na deslocação a Arouca, que ainda não perdeu em 2025, na 24.ª jornada da I Liga de futebol.

Os 'dragões' arrancam para a ronda no terceiro posto, a seis pontos do dois emblemas lisboetas, e na companhia do Sporting de Braga, ambos com 47 pontos, com os minhotos a atuarem domingo no terreno do Rio Ave.

O FC Porto chega a março com um triunfo na I Liga em 2025 e um registo de apenas duas vitórias nos últimos 12 jogos para todas as competições.

O extremo brasileiro Pepê é baixa certa na equipa de Martín Anselmi, devido a lesão.

Por seu lado, o Arouca segue no 12.º posto, com 25 pontos, e ainda não sofreu qualquer desaire no novo ano, recebendo o FC Porto numa semana em que renovou contrato com o treinador Vasco Seabra.

A última derrota aconteceu em 20 de dezembro do ano passado (3-1 fora com o Casa Pia) e o último desaire caseiro foi em 01 de dezembro 2-0 com o Benfica). O encontro está agendado para as 18:00.

A jornada arranca pouco antes, às 15:30, na Madeira, com o Nacional a receber o Famalicão. Também hoje, às 20:30, o Vitória de Guimarães recebe o Casa Pia.

O Sporting só entra em campo na segunda-feira, na receção ao Estoril, enquanto o Benfica viu o seu jogo adiado para 28 de março, jogando nesse dia em Barcelos, com o Gil Vicente.

A ronda deverá marcar a estreia do Cristiano Bacci no comando do Moreirense, rendendo Cesar Peixoto, que foi afastado do cargo. Já esta época, o treinador italiano tinha liderado o Boavista.

Programa da 24.ª jornada:

- Sábado, 01 mar:

Nacional - Famalicão, 15:30

Arouca - FC Porto, 18:00

Vitória de Guimarães - Casa Pia, 20:30

- Domingo, 02 mar:

Moreirense - Estrela da Amadora, 15:30

Boavista - Santa Clara, 15:30

Farense - AVS, 18:00

Rio Ave - Sporting de Braga, 20:30

- Segunda-feira, 03 mar:

Sporting - Estoril Praia, 20:15

- Sexta-feira, 28 mar:

Gil Vicente - Benfica, 20:15