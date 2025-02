Gustavo Correia no Nacional-Famalicão e Baixinho no FC Porto B-Marítimo

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou o árbitro Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto, para o jogo de sábado entre o Nacional e Famalicão, encontro de abertura da 24.ª jornada da I Liga que está marcado para as 15h30, no Estádio da Madeira. Este será o quinto jogo do Nacional na presente temporada que é arbitrado por Gustavo Correia.

Para o FC Porto B- Marítimo, domingo, 14 horas, da 24.ª jornada da II Liga, foi nomeado Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.