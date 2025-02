FC Porto empata e fica a seis pontos dos dois líderes

O FC Porto perdeu hoje a oportunidade de se colocar a quatro pontos da liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 1-1 na receção ao Vitória de Guimarães, no encontro de encerramento da 23.ª jornada.

Fábio Vieira adiantou, aos 67 minutos, os 'dragões', que só ganharam um dos últimos sete jogos na prova, mas, aos 86, o suplente Umaro Embaló restabeleceu a igualdade.

O 'onze' de Martín Anselmi é terceiro, com os mesmos 47 pontos do Sporting de Braga, quarto, e a seis de Sporting (2-2 fora com o AVS) e Benfica (3-0 ao Boavista), enquanto o Vitória, que só ganhou um dos últimos 11 jogos, é oitavo, com 32.