Famalicão vence Moreirense e regressa aos triunfos em casa

O Famalicão venceu hoje o Moreirense por 2-0, na 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, somando a segunda vitória consecutiva na prova, no regresso aos triunfos em casa.

A jogar em casa, o Famalicão, que não vencia no seu terreno desde a terceira jornada, adiantou-se no marcador com um golo do espanhol Aranda, aos 47 minutos, e ampliou a vantagem por intermédio do brasileiro Sorriso, aos 58, aumentando para cinco o número de jogos consecutivos sem perder na prova, com três vitórias e dois empates.

O Famalicão está no nono lugar, com 31 pontos, enquanto o Moreirense, que vinha de um triunfo na ronda anterior, voltou a sair derrotado, e está em 11.º, com 26. Os cónegos apenas venceram um dos últimos 10 jogos disputados no campeonato.