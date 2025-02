Nacional quer "voltar às vitórias" na recepção ao Famalicão com "base europeia"

O treinador Tiago Margarido afirmou hoje que o Nacional quer "voltar às vitórias" na receção ao Famalicão, que tem um "projeto sustentado desde há vários anos", em antevisão ao jogo da I Liga de futebol marcado para sábado.

"É um jogo muito importante para nós, queremos muito voltar às vitórias e eu penso que os nossos sócios e adeptos têm noção disso. Quando estamos todos juntos, e há um apoio de fora aqui no nosso estádio, na nossa fortaleza, tudo se torna mais favorável", revelou o técnico, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.

Tiago Margarido salientou a "base europeia" do Famalicão, que é um "adversário forte" e capaz de montar plantéis competitivos, refletido no bom momento atual dos minhotos, com três vitórias e dois empates nas últimas cinco jornadas.

"O Famalicão é uma equipa que não perde há cinco jogos, também não sofre golos há cinco jogos e isso demonstra que melhorou o seu processo defensivo, o que confere mais solidez defensiva em relação aquilo que é a sua qualidade de jogo", assinalou o 'timoneiro' dos insulares.

O técnico, de 36 anos, lembrou que a boa forma dos famalicenses "não é desculpa" para o Nacional, que deve encarar o jogo "para ganhar", ao mesmo tempo que será um "bom espetáculo" e um "bom entretenimento" para quem assistir.

"Vai ser um jogo decidido pelos ataques, portanto, penso que vai ser um jogo aberto, com ambas as equipas a querer ganhar e a olhar olhos nos olhos, na busca dos três pontos", notou.

José Gomes e Joel Tagueu evoluíram para trabalho condicionado, porém, permanecem em "dúvida até à hora do jogo", sendo expectável que "pelo menos um dos jogadores" esteja em condições de dar o seu contributo, segundo Tiago Margarido.

Por motivos disciplinares, após ter visto o quinto amarelo na partida frente ao Sporting de Braga, Matheus Dias é baixa confirmada, assim como Miguel Baeza, ainda a recuperar de uma grave lesão no joelho direito.

O Nacional, 13º classificado, com 23 pontos, recebe o Famalicão, que é nono, com 31, em partida da 24ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado, às 15:30, no Estádio da Madeira, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.