Médica alerta para escolha fundamental na hora de realizar procedimentos estéticos

A médica especialista em medicina geral e familiar e, pós-graduada em medicina estética e anti-envelhecimento, garantiu que os cuidados que outrora eram muitas vezes classificados de fúteis, são nos dias que correm vistos como promotores de confiança, tendo um impacto tremendo na saúde mental.

De acordo com Catarina Ornelas, a procura por este tipo de procedimentos tem sido cada vez maior, mas garantiu que os cuidados com a aparência não são novidade, o que realmente mudou foi “a evolução da ciência e da tecnologia, que permite ter acesso a técnicas novas que a medicina estética pode oferecer”.

As pessoas entendem que o sentir-se bem com a sua aparência não só ajuda em termos de confiança, como também no que concerne à saúde mental, porque têm meios ao dispor para se sentirem mais confortáveis e felizes. Catarina Ornelas, médica especialista em medicina geral e familiar

A medicina estética actua na parte física, quer seja a nível do rosto, como do corpo e, tem como “grande objectivo aplicar técnicas minimamente invasivas, de forma a trazer uma melhoria natural e aplicada à individualidade de cada paciente”.

“Acaba por ser um ramo da medicina que implica conhecimentos de anatomia, de patologia e , tudo isto com o foco em fazer um diagnóstico adequado, tanto de situações que as pessoas consideram pouco estéticas, mas também com o objectivo de fazer, por exemplo, correcções de rugas com aplicação de preenchimento, harmonização facial e até mesmo corporal”, referiu a médica pós-graduada em medicina estética e anti-envelhecimento.

Para Catarina Ornelas é fundamental recorrer a um profissional com formação em medicina para a realização de procedimentos médico-estéticos.

É o profissional que tem uma formação extensa sobre o corpo humano, seja anatomia, patologia clínica, farmacologia, por isso, é a pessoa mais apta para conseguir fazer não só o diagnóstico de possíveis complicações, como também para garantir um acompanhamento e a eficácia e qualidade dos tratamentos.

Não perca a resposta curiosa da profissional de saúde quando questionada sobre se existe um receio generalizado em envelhecer e se a procura parte cada vez mais de pacientes mais novos.

Fique ainda a conhecer que tratamentos são realizados, os mitos que envolvem esta área da medicina e as dicas deixadas por Catarina Ornelas, na entrevista presente no canal do DIÁRIO, no Youtube.