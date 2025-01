Duas novidades no onze do Nacional com o Sporting

Nacional apresenta duas novidades na equipa inicial para o jogo desta noite, 20h30, diante do Sporting, encontro da 19.ª jornada da I Liga que vai ter lugar em Alvalade.

Relativamente à jornada anterior com o AFS, entram no onze Matheus Dias e Laabidi para os lugares de Soumaré – cumpre castigo- e Daniel Penha.

Eis a equipa inicial do Nacional: Lucas França, Gustavo Garcia, Ulisses Wilson, José Vítor e José Gomes; Matheus Dias, Laabidi, Bruno Costa e Luís Esteves; Dudu e Isaac Tomich.

O Nacional parte para esta jornada no 13.º lugar com 19 pontos. O Sporting é líder com 44.