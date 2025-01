Marítimo com uma alteração no onze na recepção ao Paços de Ferreira

O Marítimo recebe daqui a pouco, pelas 15h30, no seu estádio, a visita do Paços de Ferreira, para jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga Portugal 2 Meu Super (II Liga).

Em busca do regresso às vitórias em casa, que não acontece desde o dia 5 de Outubro de 2024, os verde-rubros irão se apresentar com uma alteração no onze que defrontou, no passado domingo o Tondela, onde empatara a zero bolas, com a entrada de Igor Julião para o lugar do ‘reforço de Inverno’ Michel Costa.

Assim sendo o técnico Ivo Vieira irá fazer alinhar a seguinte equipa inicial: Gonçalo Tabuaço, Igor Julião, Romain Correia, Júnior Almeida, Fábio China, Danilovic, Guirassy, Tomás Domingos, Carlos Daniel, Fábio Blanco e Martim Tavares.

Quanto ao Paços de Ferreira irá apresentar-se com o seguinte onze: Marafona, Anilson, Ferigra, Diegão, Antunes, Gonçalo Nogueira, Marcos Paulo, Pavlic, Lumungo, Costinha e Marozau.

De referir que à entrada para esta jornada o Marítimo ocupa o 15.º lugar, com 20 pontos, enquanto os pacenses estão no lugar logo acima, 14.º com 21 pontos.