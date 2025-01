CDU denuncia "mentiras" de Albuquerque na ligação marítima entre Madeira e Porto Santo

A CDU esteve, hoje, no Porto do Funchal, para "denunciar mais uma das mentiras do Governo de Miguel Albuquerque no que diz respeito à mobilidade marítima de passageiros entre a ilha da Madeira e a ilha do Porto Santo".

No decurso da iniciativa o dirigente da CDU, Ricardo Lume, referiu que "no início de cada ano no mês de Janeiro e no principio do mês de Fevereiro, o navio Lobo Marinho deixa de fazer a ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo para serem realizados os trabalhos de manutenção da embarcação".

"A população do Porto Santo fica, assim, sem ligação marítima de passageiros e com uma redução significativa do transporte de mercadorias, no princípio do ano, situação que dura há décadas", justifica.

Ricardo Lume denunciou que "no ano de 2015, no primeiro Governo de Miguel Albuquerque, constava no Programa do XII Governo Regional, como orientação estratégica para o Porto Santo 'Reforçar as acessibilidades externas mantendo-se a ligação marítima durante todo o ano e sem interrupções'". No entanto, conforme lamentou, "esta orientação estratégica não passou do papel".

E prossegue: "Dez anos depois o Governo Regional continua sem uma actuação para conter os efeitos da dupla insularidade na ilha do Porto Santo, principalmente no mês de Janeiro, pois apesar de muitas promessas, que o Porto Santo teria uma ligação ferry todo o ano, a verdade é que o Governo Regional está mais preocupado em defender os interesses económicos e estratégicos da empresa que assegura o transporte marítimo entre a Madeira e o Porto Santo do que garantir o principio da continuidade territorial aos porto-santenses".

Segundo disse, "a alternativa de transporte de passageiro por via aérea continua a ficar muito aquém das necessidades da população, pois o que seria fundamental era garantir uma outra alternativa de transporte marítimo regular de passageiros e mercadorias entre a Madeira e o Porto-Santo no período em que o navio Lobo Marinho está em trabalhos de manutenção".

O dirigente da CDU concluiu afirmando que "os madeirenses e porto-santenses não estão condenados a serem governados com base na mentira e nas falsas promessas".

Garante que "a CDU vai continuar a dar voz ao descontentamento da população e a denunciar as mentiras de Miguel Albuquerque e do seu Governo".