Santa Cruz vai criar uma "Incubadora de Inovação Social"

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz (CMSC), Filipe Sousa, assinou ontem um protocolo de cooperação que visa a criação de uma “Incubadora de Inovação Social”, informa.

De acordo com nota da autarquia, "esta iniciativa representa um passo significativo para o desenvolvimento sustentável e comunitário do concelho", sendo que "este protocolo subscrito entre o Município de Santa Cruz e a jovem Laura Sousa tem como principal objetivo fomentar projetos inovadores que respondam a desafios sociais locais, promovendo o empreendedorismo e a inclusão", explica.

Assim, "com a cedência de um espaço na Loja do Munícipe, na freguesia do Caniço, a incubadora oferecerá suporte a ideias transformadoras, proporcionando recursos, mentoria e um ambiente colaborativo para que empreendedores sociais possam desenvolver soluções eficazes e impactantes", realça, ainda.

A CMSC diz, acrescentando, que "esta parceria reforça o compromisso da autarquia com a inovação e a coesão social, criando novas oportunidades para a comunidade e impulsionando o crescimento sustentável de Santa Cruz". E conclui: "Este mesmo protocolo e seus termos foi aprovado por unanimidade pelo órgão executivo do Município de Santa Cruz."