Assassinados candidato ecologista a autarquia mexicana e o seu irmão

O candidato do Partido Ecologista Verde do México (PVEM) à Câmara Municipal de Paso del Macho, no Estado mexicano de Veracruz, Carlos Ranses Neri, e o seu irmão, Juan Daniel, foram encontrados mortos e com sinais de violência, foi hoje divulgado.

Neri, atualmente secretário do Conselho Municipal de Paso del Macho, e o seu irmão tinham sido dados como desaparecidos e foram hoje encontrados mortos numa região montanhosa perto da cidade, segundo o jornal mexicano El Universal.

Os agentes do Ministério Público do Estado removeram os corpos e abriram uma investigação sobre o sucedido.

Familiares das vítimas relataram que ambos foram vistos pela última vez na tarde de quinta-feira passada, quando viajavam num carro no município de Camarón de Tejeda, perto de Paso del Macho.

As eleições serão realizadas em Veracruz no próximo dia 01 de junho para eleger os autarcas de 212 concelhos, estando a maioria dos partidos ainda em processo de escolha de candidatos.