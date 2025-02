Já são conhecidos os nomes dos 10 primeiros candidatos do CH às Regionais

O Chega Madeira deverá formalizar, ainda esta tarde, a entrega da sua lista de candidatos às eleições regionais agendadas para 23 de Março. Entretanto, o partido já divulgou aqueles que serão os primeiros dez nomes da sua lista. Ao contrário do que havia sido avançado, Maria do Carmo Gomes, actual assessora do partido, não figura entre os escolhidos.

Miguel Castro, presidente do partido, indica que a constituição da lista teve por base três pilares fundamentais: "Continuação do Trabalho iniciado e desenvolvido na legislatura anterior; aposta em quadros experientes com provas dadas na sociedade civil a nível da educação, das ciências, da saúde e das tecnologias de informação e, como não podia deixar de ser, proporcionar abertura da vida/política parlamentar aos jovens, salvaguardando a sustentabilidade e o crescimento do partido, reforçando os valores que defendemos para a sociedade".

Conheça os 10 primeiros candidatos do CH

1. Miguel Castro

52 anos, deputado e Presidente da Comissão Política Regional

.

2. Manuela Gonçalves

58 anos, professora e engenheira química

.

3. Hugo Nunes

40 anos, deputado e adjunto da Comissão Política Regional

.

4. Celestino Sebastião

52 anos, deputado e Adjunto da Comissão Política Regional

.

5. Roberto Gonçalves

38 anos, enfermeiro e presidente da Mesa Regional

.

6. Lília Faria

32 anos, técnica de Tráfego Aéreo em Escala, secretária da Comissão Política Regional e a frequentar o curso Superior de Educação Social

.

7. Ricardo Correia

52 anos, professor

.

8. Tiago Abreu

28 anos, licenciado em Marketing e adjunto da Comissão Política Regional

.

9. Renata Rocha

25 anos, licenciada em Gestão e secretária da Mesa Regional

.

10. Gil Castro

56 anos, guarda dos Serviços Prisionais