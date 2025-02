Albuquerque não garante Celso como candidato do PSD em Câmara de Lobos

Com a inclusão de Leonel Silva, actual presidente da Câmara de Câmara de Lobos, na lista do PSD (12º lugar) às Regionais antecipadas de Março, abriu caminho para o ‘adversário interno’, Celso Bettencourt, presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos – impossibilitado de manter-se no cargo por atingir o limite de três mandatos consecutivos -, ser o candidato ‘oficial’ do PSD à presidência da Câmara Municipal nas Autárquicas deste ano.

Contudo essa não é (ainda) uma garantia, diz o presidente do PSD/M. Miguel Albuquerque prefere não confirmar o apoio do PSD à candidatura de Celso Bettencourt para "não dar tiros nos pés", justificou.