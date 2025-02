PSD apresenta hoje lista de candidatos às eleições regionais

O líder do PSD-Madeira apresenta, esta tarde, na reunião da Comissão Política a lista de candidatos às eleições regionais do próximo dia 23 de Março.

Tal como o DIÁRIO já tinha noticiado, logo após a aprovação da moção de censura ao Governo Regional, o elenco dos sociais-democratas não deverá ter muitas novidades em relação ao grupo que concorreu às eleições de Maio do ano passado.

Todavia, existem algumas novidades na lista de candidatos a deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. Para saber quais são esses nomes, não perca a edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - CDS-PP Madeira realiza conferência de Imprensa, na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira

- 10h00 e 14h30 - Último dia da visita à RAM Comissão de Agricultura e Pescas

10h00 - Visita ao Campo de Educação Ambiental do Cabeço da Lenha, com a Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal

14h30 - Visita à Blandy’s Wine Lodge, Funchal

- 11h00 - Miguel Albuquerque, visita uma exploração de cana sacarina, no Caminho do Lombo das Terças, na Ponta do Sol

- 11h30 - Sindicato Democrático dos Professores da Madeira realiza audiências com Partido Comunista Português



- 12h00 - JPP promove acção Política, junto ao Mercado dos Lavradores

- 12h00 - Festival Acorde com concerto Tangedores do Atlântico, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias

- 14h30 - Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Saúde e Bem-Estar, irá assinalar o Dia Mundial do Cancro através da acção de sensibilização e debate intitulada 'Olhares sobre a Promoção de Contextos de Saúde e Bem-Estar', na Sala da Assembleia Municipal do Funchal

- 15h00 - Entrega dos prémios do Concurso Literário Municipal Infantojuvenil Maria Aurora, que conta com a presença de Cristina Pedra, no Salão Nobre da CMF

- 17h30 - Apresentação Pública da Obra 'João Sebondia e Vicencinha, um amor que durou a vida toda' de Fernanda Freitas Vaz, na Biblioteca Municipal da Calheta

- 19h30 - Reunião da Comissão Política do Partido Socialista-Madeira, na sede regional

- 20h00 - Espectáculo 'À Espera D’Eles' de Francisco Lobo Faria, no Teatro Municipal Baltazar Dias

CURIOSIDADES:

- Dia Nacional de Alerta para a Alienação Parental e Dia Mundial da Leitura em Voz Alta

- Este é o trigésimo sexto dia do ano. Faltam 329 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1722 - É criada, no Porto, a primeira corporação de bombeiros da cidade. A Companhia do Fogo ou Companhia da Bomba é constituída por 100 homens.

1818 - Portugal assina o tratado de amizade com os Estados Unidos da América.

1827 - Luta pelo Liberalismo, em Portugal. Ação de Ponte da Barca. As forças absolutistas são repelidas para Espanha.

1870 - Sai o primeiro número do Diário dos Açores.

1882 - Morre, com 73 anos, António Alves Martins, bispo de Viseu, liberal, célebre pelas preocupações de justiça social e pelo antidogmatismo. Foi ministro do Reino, deputado, lente da Universidade de Coimbra, responsável pelo Hospital de S. José, em Lisboa.

1885 - É estabelecido o Estado do Congo, domínio pessoal do Rei Leopoldo II da Bélgica.

1887 - Estreia-se a ópera "Otello", de Verdi, no Teatro La Scala de Milão.

1891 - Reabrem as câmaras dos Deputados, em Lisboa, para votarem as bases de um empréstimo de 39 mil contos de réis para a regularização das contas públicas, e a atribuição do monopólio do tabaco.

1918 - A República Russa separa-se da Igreja ortodoxa.

1925 - É fundado o Seixal Futebol Clube.

1962 - O Presidente francês, Charles de Gaulle, manifesta-se a favor da independência da Argélia.

1971 - O comandante da nave norte-americana Apolo 14, Alan Shepard, pisa a superfície lunar, no primeiro dos dois períodos de EVA que incluiu a implantação do ALSEP.

1974 - Tropas das Nações Unidas (ONU) criam a zona tampão entre Israel e o Egito.

1980 - Primeiro dia da "Marcha Cambojana para a Sobrevivência".

1981 - Intervenção dos comandos sul-africanos em Matola, Moçambique, provoca a morte de sete pessoas. O Governo português condena o ataque.

1983 - O antigo oficial nazi Klaus Barbie chega a França depois de extraditado da Bolívia para ser submetido a julgamento.

1985 - Nasce, na Madeira, o futebolista Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

1990 - O Presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachov, afirma ter chegado a altura de o Partido Comunista disputar com outros partidos o direito de governar o país.

1992 - É localizado o arrastão luso-guineense Bolama, afundado entre os cabos Raso, em Cascais, e Espichel, em Sesimbra, dois meses antes.

2004 - É assinado, em Maputo, Moçambique, pelas delegações de Portugal, Moçambique e África do Sul, o acordo de revisão dos preços de fornecimento de eletricidade da central de Cahora Bassa à África do Sul.

2005 - Morre, aos 100 anos, Hans Steinecke, Guenter Reimann, economista e jornalista alemão, fundador da International Reports On Finance And Currency. Participou na criação da Zona Franca da Madeira.

2006 - A Embaixada da Dinamarca em Beirute é incendiada durante um protesto pela publicação das caricaturas de Maomé.

- Morre, com 94 anos o arcebispo emérito da Arquidiocese de Évora, David de Sousa.

2007 - É publicada em Diário da República a lei que cria o Cartão de Cidadão.

- Morre, aos 80 anos, John Stewart Beckett, músico e compositor irlandês, primo do escritor e dramaturgo Samuel Beckett (1906-1989), autor da música do filme "Ulysses" (1967), de Joseph Strick.

- Morre, aos 60 anos, Manuel João Gomes, tradutor e crítico de teatro, Prémio PEN Clube de Tradução 1988 por "A Vergonha", de Salman Rushdie, cofundador do Teatro de Campolide, viúvo da escritora Luíza Neto Jorge (1939-1989).

2008 - A capital moçambicana, Maputo, é palco de violentas manifestações de populares em protesto contra a entrada em vigor da nova tarifa dos transportes semicoletivos ("chapa").

- Morre, aos 91 anos, Maharishi Mahesh Yogi, guru indiano que divulgou as técnicas de meditação transcendental à banda britânica The Beatles e a milhões de outros em todo o mundo.

2009 - O Governo aprova a transformação das Universidades do Porto e Aveiro e do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) em fundações públicas com regime de direito privado.

2010 - Morre, aos 40 anos, o chefe da Frente 51 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), Pedro Alfonso Vargas Marín, conhecido como "Yerminson", na sequência de um bombardeamento ao seu acampamento no centro do país.

- Cerca de meia tonelada de explosivos é detetada num alegado esconderijo da ETA, em Óbidos. A casa, situada em Casal da Avarela, estava alugada a duas pessoas. A proprietária do terreno terá alertado as autoridades ao verificar que a vivenda estava fechada há vários dias.

2011 - Nasce o movimento "Geração à Rasca" com a abertura da respetiva página na rede social Facebook.

2014 - A Assembleia da República aprova, na especialidade, o primeiro orçamento retificativo do ano, com o voto da maioria parlamentar PSD/CDS-PP, que inclui o alargamento da Contribuição Extraordinária de Solidariedade para compensar a inconstitucionalidade da convergência de regimes de pensões.

- Morre, com 82 anos, Carlos "Lucho" Borges, antigo avançado uruguaio, autor do primeiro golo da história da Taça Libertadores da América, em 1960.

2015 - Xanana Gusmão demite-se do cargo de primeiro-ministro de Timor-Leste, numa carta endereçada ao Presidente da República, Taur Matan Ruak.

- Morre, com 87 anos, Bernardette Pessanha, ex-bailarina, pioneira da dança em Portugal, uma das nove pessoas que fundaram o Grupo Experimental de Ballet, em 1961, que deu origem ao Ballet Gulbenkian.

2017 - O Governo da Roménia decide abolir o decreto-lei que despenaliza parcialmente delitos de corrupção e que esteve na origem dos maiores protestos no país desde a queda do regime comunista em 1989.

- Morre, aos 83 anos, David Axelrod, músico norte-americano, considerado um dos pioneiros na fusão do rock com o jazz nas décadas de 1960 e 1970 e figura influente no hip-hop.

2020 - O Senado dos Estados Unidos da América absolve o Presidente norte-americano, Donald Trump, das acusações de abuso de poder e obstrução ao Congresso que sustentavam o processo de destituição do chefe de Estado.

- Morre, aos 103 anos, Issur Danielovitch, conhecido como Kirk Douglas, ator norte-americano que participou em filmes como "Caminho da Glória" e "Spartacus".

2021 - Abdul Hamid Mohamed Dbeibah é eleito primeiro-ministro do Governo de transição na Líbia pelos participantes no diálogo político interlíbio, que decorre na Suíça sob os auspícios das Nações Unidas (ONU), e deve assegurar o executivo até às eleições de dezembro.

2023 - O ciclista Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) vence a quinta e última etapa da Volta à Comunidade Valenciana e conquista também a geral da prova espanhola.

- Morre, aos 79 anos, Pervez Musharraf, Presidente do Paquistão entre 2001 e 2008, um dos aliados dos Estados Unidos na sua "guerra contra o terrorismo" após os ataques de 11 de setembro de 2001.

2024 - O Rei Carlos III, do Reino Unido, suspende temporariamente as suas funções públicas, depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro.

PENSAMENTO DO DIA: