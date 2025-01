Lista candidata à Ordem dos Engenheiros reuniu com reitor da UMa

A Lista liderada por Beatriz Jardim, candidata a Presidente do Conselho Directivo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE) nas eleições de 8 de Fevereiro, deslocou-se no dia 28 de Janeiro à Universidade da Madeira (UMa), acompanhada pelos candidatos a Vice-Presidente e Vogal, Bernardo Araújo e Gilberto Figueira, respectivamente, para reunir com o reitor da instituição.

Na audiência com Sílvio Fernandes foram apresentadas as linhas mestras do programa da lista 'A Engenharia ao Serviço do Desenvolvimento Sustentável da Região Autónoma da Madeira', que reforça o papel relevante da Engenharia e da Universidade para o progresso da sociedade, alicerçado em conhecimento, ciência, tecnologia, engenharia e inovação.

Entre os temas abordados, foi assegurada a continuidade das acções de promoção da Engenharia e o ensino da Engenharia, com manutenção da atribuição de prémios de mérito pela RMOE, regido por Protocolo, aos alunos dos cursos de engenharia ministrados na Universidade da Madeira, com o objectivo de reconhecer e valorizar os desempenhos académicos de excelência nas licenciaturas e mestrados em engenharia. A Lista pretende, contudo, dar maior visibilidade aos trabalhos de mestrado, convidando os alunos premiados a apresentarem as suas teses na sede da RMOE.

Em debate esteve também o reforço da parceria UMa-RMOE, através da realização conjunta de conferências e a eventual inclusão da Ordem dos Engenheiros como parceiro estratégico no Observatório do Turismo da Madeira, bem como noutros projectos da UMa onde a engenharia tem um papel preponderante/determinante.

Por sua vez, o Reitor Sílvio Fernandes apresentou o Programa de Formação Multidisciplinar em regime de micro credenciações, em desenvolvimento na UMa, que poderá vir a beneficiar os membros da Ordem dos Engenheiros dada a possibilidade de criar acções de formação contínua, personalizáveis, modulares, visando actualizar as competências dos engenheiros.

O encontro evidenciou a importância da colaboração entre a Ordem dos Engenheiros e a Universidade da Madeira, tendo sido reforçado o compromisso de ambas instituições com o desenvolvimento do ensino e da actividade profissional de engenharia na Região.