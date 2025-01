4.ª edição do programa '+ Comércio Local' da CMF abrange sector da Restauração

A Câmara Municipal do Funchal decidiu incluir o sector da Restauração no programa '+ Comércio Local', inicialmente destinado apenas aos estabelecimentos de comércio a retalho e serviços do concelho.

A novidade foi avançada esta sexta-feira, 31 de Janeiro, durante a apresentação pública da 4.ª edição da iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal.

Na ocasião, o vice-presidente da autarquia funchalense, Bruno Pereira, destacou que o principal objectivo do programa é “incentivar o consumo no comércio tradicional, dinamizar a economia local e promover a manutenção dos postos de trabalho.”

“O Funchal tem um excelente tecido empresarial e tem, de facto, condições ímpares que permitem que, os comércios locais, tenham realmente condições para se efetivar” afirmou o autarca, que realçou a novidade da edição de 2025, que passará a abranger também o sector da restauração: “Pela primeira vez, haverá a participação de restaurantes, cafés, bares e pastelarias, de forma a ampliar o impacto da iniciativa e reforçar o apoio a um setor, que é fundamental para a economia do município”.

A 4.ª edição do programa decorrerá entre 3 de Fevereiro e 30 de Maio de 2025 e funcionará, como explicou Bruno Pereira, através da atribuição de um cupão por cada 20 euros de compra (montante mínimo) nos estabelecimentos aderentes. Os cupões deverão ser depois depositados na tômbola instalada no Balcão do Investidor do Município do Funchal.

Posteriormente, serão realizados três sorteios nos dias 28 de Março, 30 de Abril e 30 de Maio, às 16 horas com a presença e a supervisão da Autoridade Regional das Actividades Económicas. Em cada sorteio serão extraídos 20 cupões, no valor de 250 euros cada, perfazendo um montante global de 15.000 euros em prémios.

Os prémios “deverão ser utilizados pelos consumidores, exclusivamente, nos estabelecimentos aderentes, garantindo o princípio da economia circular e de forma a incentivar o consumo local” ressaltou o vice-presidente do município do Funchal.

Em 2024, a iniciativa registou 276 estabelecimentos comerciais inscritos, sendo 87,7% na área do comércio e 12,3% na área de serviços. A 3.ª edição contou com a distribuição de 128.650 cupões pelos espaços comerciais aderentes, que geraram um valor superior a 2,1 milhões de euros em compras.

Os estabelecimentos de comércio, serviços e restauração interessados em aderir à iniciativa em 2025 devem proceder ao registo gratuito em www.funchal.pt, entre 3 de Fevereiro e 27 de Março de 2025. Após a validação da CMF, os estabelecimentos receberão kits promocionais e cupões para distribuição aos clientes.