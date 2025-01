12.ª edição do Trail do Porto do Moniz com 630 inscritos

O Clube de Montanha do Funchal promove a 12ª edição do Trail do Porto do Moniz, uma prova de trail running integrada no Circuito Nacional de Trail-Running 2024/2025 da ATRP - Associação de Trail Running de Portugal e no Circuito Trail Madeira 2024/2025 da AARAM - Associação de Atletismo da RAM, que decorre a 9 de Fevereiro.

O Trail do Porto Moniz 2025 inclui três provas com diferentes níveis de dificuldade: Ultra - 43km de distância com 3355m de desnível positivo, Trail Longo - 25km com 1795m de desnível positivo e Curto - 13km com 225m de desnível positivo. A prova Ultra irá apurar o campeão regional de Trail nesta distância.

A edição deste ano conta com 630 participantes, distribuídos pelas três distâncias. Na prova Ultra estão inscritos 116 atletas, no Longo 197 e na distância curta 317 participantes.

O objectivo principal do Trail do Porto Moniz é proporcionar a todos os participantes uma incursão às zonas verdes do concelho do Porto Moniz, através de um percurso que contempla, maioritariamente, veredas, levadas, caminhos florestais e outros acessos de montanha. Este evento, já consagrado no calendário desportivo regional e nacional, traz este ano uma grande novidade: novos percursos desafiadores e cenários inéditos, desenhados para oferecer uma experiência ainda mais imersiva na deslumbrante paisagem da costa norte da Madeira. Clube de Montanha do Funchal

A apresentação da 12ª edição do Trail do Porto Moniz terá lugar no Hotel Aqua Natura Bay, no Porto Moniz, pelas 11 horas de 1 de Fevereiro.

O evento conta com o apoio de vários sponsors e entidades que fazem o Trail do Porto Moniz ser possível, sendo eles: Câmara Municipal do Porto Moniz, Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia através da Direção Regional de Desporto, Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Serviço Regional de Proteção Civil, Polícia de Segurança Púbica, Associação da Madeira do Desporto para Todos, Associação de Promoção da Madeira - Madeira Ocean Trails, Madeira Rent, Grupo HPA Saúde - Hospital Particular da Madeira, Empresa de Cervejas da Madeira - Água Atlântica, Chá Bom, Bioforma, Gesba - Banana da Madeira, Hotel AquaNatura Bay, Rodoeste, Laser Madeira e Épura-Cor Publicidade.

Todas as informações sobre o Trail do Porto Moniz 2025, estão disponíveis no site oficial do evento em https://trailportomoniz.com/.