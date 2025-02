Localizado avião que corresponde ao desaparecido no Alasca com dez pessoas a bordo

As autoridades norte-americanas localizaram na sexta-feira no gelo um avião, com três corpos no interior, que corresponde à aeronave que desapareceu com dez pessoas a bordo no Alasca, no noroeste dos Estados Unidos.

Cameron Snell, porta-voz da Guarda Costeira norte-americana, sublinhou que as equipas de resgate não conseguiram abrir totalmente o avião e ainda mantêm as buscas.

"Neste momento, apenas sabemos que são três [corpos]", frisou.

O avião - um Cessna Caravan operado pela Bering Air, com nove passageiros e um piloto a bordo -- circulava entre as cidades de Unalakleet e Nome, cerca de 235 quilómetros através do Norton Sound, uma baía no Mar de Bering na fronteira com o Alasca.

Estava a operar com a sua capacidade máxima de passageiros, de acordo com a descrição do avião feita pela companhia aérea.

"O piloto do avião disse ao controlo de tráfego aéreo de Anchorage que pretendia entrar em espera até que a pista fosse libertada" antes de desaparecer, informou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Nome, numa mensagem na rede social Facebook.

Dados de radar fornecidos pela Patrulha Aérea Civil dos EUA indicaram que o avião teve "algum tipo de evento que fez com que experimentasse uma rápida perda de elevação e uma rápida perda de velocidade", detalhou tenente-comandante da Guarda Costeira, Benjamin McIntyre-Coble.

McIntyre-Coble disse não ter conhecimento de qualquer sinal de socorro vindo da aeronave. Os aviões transportam um transmissor de localização de emergência.

Se exposto à água do mar, o dispositivo envia um sinal para um satélite, que depois retransmite a mensagem para a Guarda Costeira para indicar que uma aeronave pode estar em perigo. Não houve nenhuma mensagem deste tipo recebida pela Guarda Costeira, acrescentou.

Todas as 10 pessoas a bordo do avião eram adultos, e o voo era uma viagem regular de transporte público, de acordo com o tenente Ben Endres, da Polícia Estadual do Alasca.

A Bering Air presta serviços a 32 comunidades no oeste do Alasca a partir de centros em Nome, Kotzebue e Unalakleet.

A maioria das comunidades do Alasca não está ligada ao principal sistema rodoviário do Estado e depende muito de meios de transporte alternativos, incluindo pequenos aviões.

O desaparecimento do avião é o mais recente incidente de uma série de desastres aéreos nos Estados Unidos.

Em 30 de janeiro, um avião de passageiros foi atingido no ar por um helicóptero militar norte-americano em Washington, matando todos os 67 passageiros; este acidente foi seguido, em 01 de fevereiro, pelo de um avião médico num bairro movimentado de Filadélfia, que fez sete mortos e 19 feridos.