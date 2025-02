Avião da TUI que ficara retido já ruma a Frankfurt

O avião da companhia TUI, que ficou retido durante a noite no Aeroporto da Madeira, acabou por descolar rumo a Frankfurt pelas 9h26 desta quarta-feira, tendo chegada prevista no destino às 14h13. A razão para não ter realizado o voo ontem, como planeado, foi uma questão de cumprimento do tempo de descanso da tripulação.

Segundo apurou o DIÁRIO, o voo FRA-FNC saíra com 3 horas e 20 minutos de atraso devido a razões operacionais no Boeing 737-800, que fica por especificar, e, por essa razão, a tripulação ultrapassou as horas de trabalho máximo diário. Por isso, não conseguiu realizar o voo de regresso FNC-FRA.

Esta situação pouco comum - permanência de voos charter na pista do aeroporto durante a noite -, obrigou assim a pernoita da aeronave, cuja partida estava prevista para as 9h00, tendo ainda partido com um atraso de meia-hora.