Pequeno avião desaparecido no Alasca com 10 pessoas a bordo

Um pequeno avião com 10 pessoas a bordo está desaparecido desde quinta-feira no Alasca, no noroeste dos Estados Unidos, anunciaram hoje a polícia e os bombeiros.

O avião - um Cessna Caravan operado pela Bering Air, com nove passageiros e um piloto a bordo -- circulava entre as cidades de Unalakleet e Nome, cerca de 235 quilómetros através do Norton Sound, uma baía no Mar de Bering na fronteira com o Alasca.

"As equipas continuam as buscas terrestres e a vasculhar a área mais ampla possível", informaram as autoridades norte-americanas, em comunicado.

"O piloto do avião disse ao controlo de tráfego aéreo de Anchorage que pretendia entrar em espera até que a pista fosse libertada" antes de desaparecer, informou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Nome, numa mensagem na rede social Facebook, acrescentando que não tem "informações atualizadas sobre a localização da aeronave desaparecida".

De acordo com o serviço de seguimento de voos FlightRadar24, a última posição conhecida do avião foi sobre a água, cerca de 40 minutos após a descolagem.

A Guarda Costeira dos EUA enviou uma aeronave C-130 para ajudar a localizar o avião desaparecido, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Nome.

O desaparecimento do avião é o mais recente incidente de uma série de desastres aéreos nos Estados Unidos.

A 30 de janeiro, um avião de passageiros foi atingido no ar por um helicóptero militar norte-americano em Washington, matando todos os 67 passageiros; este acidente foi seguido, em 01 de fevereiro, pelo de um avião médico num bairro movimentado de Filadélfia, que fez sete mortos e 19 feridos.