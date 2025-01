Incêndio em avião na Coreia do Sul obriga a retirar as 176 pessoas a bordo

Um avião Airbus A321 incendiou-se hoje no aeroporto de Busan, a segunda maior cidade da Coreia do Sul, o que obrigou a retirar as 176 pessoas que estavam a bordo, noticiou a agência sul-coreana Yonhap.

O avião de passageiros da Air Busan, com destino a Hong Kong, incendiou-se pelas 22:30 locais (13:30 em Lisboa), tendo o fogo afetado a cauda do aparelho, segundo a mesma fonte, citada pela agência francesa AFP.

Sete membros da tripulação e 169 passageiros saíram do aparelho através de mangas insufláveis, informou a Yonhap, sem dar mais informações sobre a causa do incêndio.

Os bombeiros registaram quatro feridos ligeiros durante a operação de evacuação do avião.

O incêndio foi controlado pouco mais de uma hora após o incidente.

A Coreia do Sul sofreu o seu pior desastre aéreo em 29 de dezembro de 2024, quando um Boeing 737-800 com 181 pessoas aterrou de barriga em Muan e incendiou-se ao embater contra um muro no fim da pista.

Apenas dois membros da tripulação sobreviveram e 179 pessoas morreram.

De acordo com o sítio Web especializado Flightradar24, que monitoriza o tráfego aéreo em tempo real, a frota da Air Busan é inteiramente constituída por aviões fabricados pelo gigante europeu do setor aeroespacial Airbus.