Músico canário Derque Martín Cruz actua hoje no aCORDE 2025

O aCORDE 2025 - Festival Internacional de Cordofones Tradicionais continua a decorrer com várias actividades culturais tais como concertos e conferências.

Hoje, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira há um concerto comentado com o músico de Gran Canária e professor do Conservatório, Derque Martín Cruz.

O aCORDE 2025, que este ano assumiu uma nova designação que passou a Festival Internacional de Cordofones Tradicionais começou no passado dia 3 de Fevereiro e termina amanhã com um grande concerto, pelas 16h30, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

A iniciativa é organizada pelo Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional da Educação e conta com vários parceiros, tais como a Associação Xarabanda, Associação de Folclore Etnografia da Madeira, Câmara Municipal do Funchal, Teatro Baltazar Dias, entre outros.