aCORDe 2025 acontece de 3 a 8 de Fevereiro

O Funchal vai acolher, de 3 a 8 de Fevereiro, o aCORDE 2025, Festival Internacional de Cordofones Tradicionais que promete reunir artistas de várias partes do Mundo numa celebração única da música tradicional de cordas.

Organizado pela Direcção Regional de Educação da Madeira, através da Direcção de Serviços de Educação Artística, o festival tem como lema 'Corda que une, música que liberta' e apresentará um programa diversificado que inclui concertos, palestras, roteiros musicais e oficinas dedicadas a estes instrumentos tradicionais.

Entre os destaques do evento está uma exposição de artes plásticas que explorará a história e o processo artesanal de construção dos cordofones. O festival coincide propositadamente com o Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses, celebrado a 4 de Fevereiro, data que homenageia instrumentos emblemáticos da região como o Braguinha, o Rajão e a Viola d'Arame.

O aCORDE 2025 representa uma importante iniciativa de valorização do património cultural madeirense, ao mesmo tempo que promove o diálogo entre diferentes tradições musicais do Mundo. Os espectáculos decorrerão em várias salas do Funchal, proporcionando aos visitantes uma experiência imersiva no universo dos instrumentos de cordas tradicionais.

A programação completa do festival pode ser consultada através das redes sociais da Direcção de Serviços de Educação Artística.