PSD Nacional desmente encomenda de sondagem sobre panorama político da Madeira

O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, negou "categoricamente" que o partido tenha encomendado qualquer estudo de opinião sobre as eleições na Região Autónoma da Madeira. A declaração surge na sequência de uma notícia divulgada pelo portal SAPO, que referia a existência de um estudo solicitado pela estrutura central do PSD sobre o panorama político madeirense.

Segundo a notícia avançada pelo SAPO, o estudo indicava que a maioria dos madeirenses rejeita as actuais lideranças tanto do PSD-Madeira quanto do PS-Madeira. Além disso, apontava que o PSD-M poderia alcançar uma maioria absoluta caso apresentasse uma alternativa de liderança, mencionando nomes como Manuel Correia e Rubina Leal como possíveis candidatos mais bem posicionados do que o actual líder.

"É a primeira vez que vi esse estudo e nego categoricamente que o PSD nacional tenha feito qualquer estudo de opinião sobre as eleições na região autónoma, sobre candidatos ou sobre qualquer outra coisa. É falso que tenhamos sido nós a pedir esse estudo", afirmou Hugo Soares, há instantes ao nosso jornal, afastando qualquer ligação do partido à alegada sondagem.

O secretário-geral diz "não fazer ideia" como surgem este tipo de notícias, realçando que o "principal foco" do PSD nacional passa por eleger Miguel Albuquerque como presidente de um novo governo regional, "com um resultado forçado, como de resto se justifica pelas notícias que vieram a lume", afirmou, entendendo que "só há um motivo para esta falsidade: tentar criar ruído para tapar a outra notícia, a única notícia que interessa esta semana que foi aquela que o governo caiu com base numa investigação que foi arquivada", conforme o DIÁRIO veiculou.

Questionado sobre a possibilidade do Partido, liderado por Luís Montenegro, vir a efectuar estudos de sondagem, a resposta foi novamente peremptória: "Não há perspectiva nenhuma, nem necessidade".