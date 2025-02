Pitagórica desmente sondagem para o PSD e alerta para possíveis coimas

Depois de Hugo Soares, secretário-geral do PSD nacional, ter desmentido "categoricamente" qualquer iniciativa para a realização de um estudo de opinião para a Região, veiculado pelo portal Sapo, agora é o administrador da empresa Pitagórica - Investigação e Estudos de Mercado SA que rejeita qualquer envolvimento do PSD na alegada encomenda de uma sondagem sobre o panorama político na Madeira. Em declarações ao DIÁRIO, Alexandre Picoto reafirmou que "já hoje desmentimos que o PSD tenha realizado qualquer sondagem sobre este tema. O PSD também fez o mesmo desmentido", afastando qualquer ligação entre o partido e o estudo mencionado na notícia divulgada.

A Pitagórica reforça que a sondagem citada não foi adquirida pelo PSD e que a sua divulgação viola as normas legais, uma vez que não está depositada na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), conforme determina a legislação.

Além disso, Alexandre Picoto alertou que os órgãos de comunicação social que publicaram a notícia podem ser alvo de eventuais coimas previstas no quadro normativo vigente. "O JM já retirou a notícia, ainda que possam correr o risco das coimas pela ERC pelo tempo que a mesma esteve online. O mesmo se passará com o portal SAPO", referiu há pouco, depois de o nosso jornal ter tentado obter esclarecimentos sobre o tema que marca a ordem do dia em termos políticos.

A empresa lembra que a divulgação de sondagens que desrespeitem o quadro legal pode resultar em coimas até 250 mil euros, pelo que sublinhou, foi exigido a remoção imediata da notícia advertindo que estão a ser ponderadas medidas legais para proteger a reputação e obter ressarcimento por eventuais danos causados pela disseminação da informação considerada falsa.

O caso levanta questões sobre a origem e credibilidade da alegada sondagem, bem como sobre a responsabilidade dos meios de comunicação na verificação das suas fontes antes da publicação de conteúdos sensíveis.