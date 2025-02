Quantidade de peixe capturado na Madeira diminuiu 25% em 2024

O ano de 2024 ficou marcado por um decréscimo de 25,2% nas quantidades capturadas de pescado na Madeira. O total cifrou-se em 3,5 mil toneladas, segundo os dados fornecidos pela Direcção Regional de Pescas e hoje publicados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

De igual modo, também o valor de primeira venda registou uma queda (-8,2% face a 2023), tendo o acumulado anual se situado nos 16,7 milhões de euros.

"A evolução negativa observada nas quantidades deveu-se, fundamentalmente, ao decréscimo verificado nas capturas de atum e similares (-56,9%), embora as quantidades de cavala e de chicharro também tenham diminuído (-51,5% e -60,2%, respectivamente)", analisa a DREM.

Por outro lado, as capturas de peixe-espada preto registaram um aumento de 8,5% relativamente ao ano anterior, conforme o DIÁRIO, de resto já deu conta na edição impressa de 1 de Fevereiro último.

O peixe-espada preto foi a espécie mais abundante em 2024, totalizando 2.299,5 toneladas (65,4% do total de pesca descarregada), seguido do atum e similares, com 885,9 toneladas (quota de 25,2%).

Em termos de receita na primeira venda, o peixe-espada preto registou um aumento de 14,7% face a 2023, totalizando 11,4 milhões de euros, enquanto o atum e similares diminuiu significativamente em 44,4% para um valor de 3,5 milhões de euros.

Em 2024, o preço médio de pescado apurado na primeira venda (excluindo-se nestes cálculos o pescado descarregado destinado a autoconsumo) cresceu 22,9%, para 4,83€ (3,93€ em 2023), atingindo, no caso do peixe-espada preto, os 5,05€ (4,79€ em 2023) e, no do atum e similares, os 4,01€ (3,10€ em 2023), revela a DREM.