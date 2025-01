Primeiro atum-patudo do ano capturado na Madeira pesa 56 quilos

No passado domingo foi capturado na Madeira o primeiro atum-patudo deste ano. Trata-se de um exemplar de 56 quilos, que foi descarregado, ontem, na lota do Caniçal.

De acordo com Jacinto Silva, representante dos Armadores da Madeira, "a Coopesca comprou ao pescador a 17 euros ao quilo e foi colocado à venda no Continente de São Martinho".

Relativamente às novas regras que permitem a pesca de atum durante mais tempo, disse que "houve um plano de gestão para este ano de 2025". O que significa que "há um tecto máximo por embarcação, não podendo ser excedidas as 110 toneladas".

De recordar que foi publicado no JORAM a portaria que estabelece as novas regras para a pesca do atum para os armadores na Madeira e Açores, que surge após acordos entre as duas regiões.

No entanto, o representante dos Armadores da Madeira aproveitou para abordar a questão da problemática do isco, a ruama, "que não quer aparecer".

Vamos ver se teremos atum o ano inteiro". Jacinto Silva

Para Jacinto Silva, estas novas regras são "uma conquista", cujas "ideias partiram da Madeira".

"É uma conquista porque descarregavam muitas quantidades por viagem e a quota do ano passado acabou no dia 9 de Maio. Não nos interessa trabalhar apenas dois ou três meses. Vamos derramar isto por sete ou oito meses, para termos atum fresco na Madeira quase durante todo o ano, valorizando assim o produto", concluiu.