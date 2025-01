No ano passado foram constituídas 1.558 sociedades na Região Autónoma da Madeira, o que juntando às 596 dissolvidas, é algo que não se via desde 2005. No entanto, mais relevante é o facto de há 23 anos que não se criavam tantas empresas como em 2024. Com um saldo positivo de 962 sociedades (713 em 2023) e que "comparativamente a 2023, observaram-se mais 195 constituições e menos 54 dissoluções", estes são números já previstos dada a evolução que foi ocorrendo ao longo do ano e que hoje a DREM revela, segundo os dados fornecidos pela Direção Geral da Política de Justiça ao Instituto Nacional de Estatística.

Esse facto e precisamente notado pela DREM: "É de salientar que o número de constituições foi o mais elevado dos últimos 23 anos e o saldo entre constituições e dissoluções foi o mais alto desde 2005."

Desagregando os dados de acordo com a Actividade Económica das sociedades "constata-se que para o saldo global positivo no ano em referência, contribuíram essencialmente os 'Transportes e armazenagem' (+229), o 'Alojamento, restauração e similares' (+178), as 'Atividades imobiliárias' (+139), a 'Construção' (+112) e as 'Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares' (+89)" e com apenas um sector em sentido inverso. "A única atividade com saldo negativo foi a 'Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição' (-1)".

"No período em referência, o número de constituições foi superior ao de dissoluções nos 11 municípios da RAM: no Funchal (999 contra 454), Santa Cruz (140 contra 50), Câmara de Lobos (107 contra 27), Calheta (70 contra 9), Ribeira Brava (68 contra 15), Ponta do Sol (45 contra 3), Machico (56 contra 20), São Vicente (22 contra 6), Porto Santo (19 contra 5), Porto Moniz (15 contra 2) e Santana (17 contra 5)", realça a DREM, sem deixar de notar que "o rácio entre constituições e dissoluções na RAM foi de 2,61, superior ao valor observado para o País (2,30)".