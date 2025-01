2024 foi o melhor ano de sempre nos Portos da Madeira

O turismo de cruzeiro na Madeira registou, em 2024, o melhor ano de sempre, ultrapassando pela primeira vez a marca dos 700 mil passageiros.

No total, foram 728.604 passageiros e 271.974 tripulantes que passaram pelos Portos da Madeira, uma marca inédita que representou um crescimento de 16,68% no movimento de passageiros e de 12,3% no número de tripulantes. A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) contabiliza que passaram, em 2024, pelo terminal de cruzeiros do Porto do Funchal mais de um milhão de pessoas, entre passageiros e tripulantes.

Foi um ano notável. Pela primeira vez, atingimos a marca histórica de 700 mil passageiros de cruzeiros, que tiveram um efeito multiplicador no tecido económico madeirense com impacto no comércio, na restauração, nas empresas de animação turística e em muitos outros serviços Paula Cabaço, presidente do Conselho de Administração da APRAM

Das 316 escalas de navios recebidas em 2024, um aumento de 13,26% em relação ao ano anterior, 88 foram pernoitas. "Com mais tempo em porto, os turistas de cruzeiro têm mais oportunidades e disponibilidade para aproveitaram a oferta da cidade, o que se traduz num maior impacto na economia local, com benefícios para atividades como a restauração, o comércio e atividades culturais e de lazer", afirmou.

O ano transacto também foi "bastante positivo" no que toca às estreias. Foram 23 navios que fizeram escala inaugural no Funchal, sendo que desses, seis foram de navios que começaram a navegar nesse ano. "Dos sete navios lançados no ano passado pelas principais companhias de cruzeiros, seis fizeram escala no Porto do Funchal", enalteceu Paula Cabaço, adiantando que todo este crescimento foi traduzido num impacto directo de 61,4 milhões de euros na economia regional, o que representa um aumento de 20,3% comparativamente com o ano de 2023.

Outro parâmetro em crescimento, foi o abastecimento de navios de cruzeiro. Em 2024, os Portos da Madeira registaram 73 operações logísticas ao longo do ano, representando um aumento de 73,8% em relação ao ano anterior, num claro sinal o aumento da competitividade do Porto do Funchal e da confiança que as companhias têm na capacidade de resposta das infra-estruturas e recursos portuários regionais. "São as empresas regionais que mais beneficiam destas operações", assinalou responsável da APRAM.