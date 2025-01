Vendas de Vinho da Madeira crescem em volume, mas facturação cai

Em 2024, a venda de Vinho Madeira cresceu em volume, mas diminuiu em facturação, comparativamente a 2023, revela esta sexta-feira, 31 de Janeiro, a Direcção Regional de Estatística da Madeira com base nos dados fornecidos pelo IVBAM - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.

A comercialização de vinho da Madeira superou os 3,1 milhões de litros em 2024, o que se traduziu em receitas de primeira venda que ascenderam aos 20,8 milhões de euros, um aumento de 5,2% na quantidade, mas um decréscimo de 1,8% em rendimentos, relativamente a 2023.

As vendas realizadas, em 2024, no território nacional apresentaram uma evolução positiva face a 2023, quer nas quantidades (+5,9%), quer em valor (+6,9%), atingindo os 651,3 mil litros e rendendo um valor aproximado de 6,1 milhões de euros, dos quais 527,1 mil litros e 4,9 milhões de euros são das vendas efectuadas na Região Autónoma da Madeira.

As exportações para os países da União Europeia rondaram os 1,5 milhões de litros, gerando uma valorização de 6,9 milhões de euros, o que representou variações homólogas de 1,8% em volume e de 0,6% em valor. Por sua vez, as exportações para os Países Terceiros ficaram-se pelos 967,8 mil litros, produzindo uma receita de 7,9 milhões de euros e traduzindo um aumento de 10,6% na quantidade e uma diminuição de 9,3% em valor.

Nos países da União Europeia (UE), destaque para o ligeiro aumento das vendas para o mercado francês - que continua a ser o mercado mais importante a nível global - com variações de 2,6% e 2,4%, na quantidade e em valor, respetivamente. Inversamente, no segundo mercado mais importante da UE, a Alemanha, as variações foram negativas, de -11,0% em termos de quantidade e de -7,8% em valor. Na Bélgica, o terceiro mercado mais relevante da UE, verificou-se uma quebra de 3,3% na quantidade e de 1,3% no valor.

No mercado extracomunitário, os Estados Unidos da América, continuam, nesse conjunto de países, como o destino mais importante para o Vinho Madeira, tendo observado um aumento de 5,8% na quantidade, mas uma quebra de 23,4% no valor. No Japão, observou-se um acentuado aumento (+43,7% nas quantidades e +27,8% em valor), contrariamente ao Reino Unido, onde houve um decréscimo (-4,9% no volume e -18,4% no valor).

Do total comercializado, 76,1% correspondeu a vinho engarrafado, vendido em média a 7,84 euros/litro (8,47 euros/litro no ano de 2023). O restante vinho foi vendido a granel a um preço médio de 2,82 euros/litro (mais 0,02 euros/litro que em 2023).

Produção das bebidas espirituosas aumentaram em valor

As bebidas espirituosas produzidas e engarrafadas na Região totalizaram, em 2024, os 1 041,0 mil litros, representando um aumento de 1,1% face ao ano precedente.

Na produção e engarrafamento, a única bebida espirituosa que registou um crescimento foi o «Rum da Madeira» (+11,3%). Todas os outros tipos registaram diminuições, destacando-se pela sua importância, os «Licores» (-9,9%). Em termos de quotas, o “Rum da Madeira” representou, em 2024, 60,2% das quantidades produzidas e engarrafadas, enquanto os licores concentraram 39,0%, sendo que deste valor 61,4% é de “Poncha da Madeira”.

Certificação do Bordado da Madeira recuou em relação a 2023

Em 2024, a certificação de bordado da Madeira deu origem a uma receita de primeira venda aproximada dos 510,2 milhares de euros, -5,2% que em 2023.

No ano em análise, do total certificado pelo IVBAM, 8,7% correspondeu a exportações para a UE-27, 63,6% a exportações para países terceiros e 27,7% a vendas em Portugal.

No mercado extracomunitário, a saliência vai para os Estados Unidos, com vendas de 266,3 milhares de euros (-0,2% em relação ao ano anterior), que correspondem a 52,2% do valor do bordado certificado, seguido do Reino Unido com vendas de 58,4 milhares de euros (+13,2% face ao período precedente). No mercado comunitário, o único país de relevo foi a Itália (44,4 milhares de euros; +115,4%).

O mercado regional registou um decréscimo nas vendas, que rondaram os 127,4 milhares de euros, -23,4% que em 2023.