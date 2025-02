Portos da Madeira registam recorde no movimento de mercadorias em 2024

A Administração dos Portos da madeira (APRAM) emitiu uma nota de imprensa, este sábado, a dar conta que "o total da carga movimentada nos portos e terminais da Região Autónoma da Madeira, em 2024, atingiu 1.432.211 toneladas, +1,39%, ou seja, mais 19.596 toneladas que no ano anterior, e um recorde absoluto se analisarmos os últimos 10 anos".

Um crescimento que se deve, sobretudo, "ao bom desempenho do item mercadoria contentorizada que representou 817.324 toneladas, +5% (=40.245 toneladas) que o registado, em 2023), também um número inédito que constitui um novo recorde nestes portos", realça.

"São números positivos que demonstram a boa performance da economia regional verificada nos últimos três anos que foi de crescimento consecutivo. Paula Cabaço, presidente do Conselho de Administração da APRAM

No Porto do Caniçal, que é o principal porto de mercadorias da região, movimentou-se "966.796 toneladas, +5% que se traduziram em +47.505 toneladas que no ano anterior, sendo 797.474 de mercadoria contentorizada, 112.810 de granéis sólidos, 6.972 de granéis líquidos e 49.540 de carga geral", salientando-se "o crescimento em todas as variantes, à exceção da carga geral que registou menos 400 toneladas que no ano de 2023".

Igualmente no Porto do Porto Santo "registou um aumento de mais de 12% no movimento global de mercadorias, destacando-se a mercadoria contentorizada que ultrapassou os 10%. Das 35.041 toneladas de mercadorias movimentadas neste porto, 15.918 foram de carga contentorizada, 5.750 de granéis sólidos, 12 981 de granéis líquidos e 392 de carga geral.

Os números são relevantes, nomeadamente os contentores movimentados nos portos da região, um total de 83.475 unidades, mais 4.046 contentores que no ano anterior, o que corresponde a um aumento superior a 5%. Do total de contentores, 79.617 pertenceu ao Porto do Caniçal, (+5%) e.2 692 ao porto do Porto Santo (+17%) que em 2023", aponta.

Mesmo o Porto do Funchal, vocacionado para o turismo de cruzeiros e ferrys, "também movimenta alguma carga no âmbito da ligação com o Porto Santo, assegurada pelo 'Lobo Marinho'", recorda. "Em 2024, o total de movimentos verificados neste porto foi de 3 972 toneladas, menos 2% que no ano anterior".

Se em 2019, "o movimento total de mercadorias ascendia a 1.226.685 toneladas, com a pandemia esse valor desceu, mas em 2022 subiu para 1.314259 toneladas, em 2023 para 1.412.615 toneladas e em 2024 para 1.432.211 toneladas", acabam por ser "um número inédito se analisarmos os últimos anos de atividade dos portos da Madeira", argumentam.

Menos viaturas importadas em 2024

A APRAM ainda dá conta do número de viaturas que deram entrada na Região, através dos portos do Caniçal e do Porto Santo, que "movimentaram 14.269 autos, (-1.401 viaturas que em 2023 ), o que correspondeu a 14.159 no Caniçal e 110 no Porto Santo".

Curiosamente, foram 11.811 que foram descarregados no Caniçal e saíram 2.348, enquanto no Porto Santo entraram 94 autos e saíram 16. "Percentualmente e relativamente ao número de entradas, registou-se um decréscimo nos dois portos na ordem dos 22% e de 35% nas saídas".

Crescimento no número de passageiros de cruzeiros

Por último, "referência ao número global de passageiros movimentados nos portos do Funchal e do Porto Santo que totalizou 1539.450 passageiros, (+7%). Este número reúne os movimentos de passageiros de cruzeiro registados no Porto do Funchal, 725.781 (+16%) e no Porto Santo foram 2.823 (+193%), além do movimento entre a Madeira e o Porto Santo e vice-versa que totalizou 810.846 passageiros".

E conclui que "o tráfego regional desceu ligeiramente de 816.530, em 2023, para os já referidos 810 846, em 2024, -2 845 passageiros", finaliza.