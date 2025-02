Élvio Sousa considera que um bom resultado seria o JPP ter “mais de 33 mil votos”

O JPP entregou, esta manhã, a lista para as eleições legislativas regionais, que decorrem a 23 de Março.

“Um bom resultado é termos, seguramente, mais de 33 mil votos para podermos concorrer directamente com o PSD. Um partido que está cada vez mais fechado em si próprio, minado de casos de corrupção e de projectos subsidiodependência e que não está a pensar no futuro dos madeirenses e dos porto-santenses”, disse Élvio Sousa, após a entrega da lista oficial.

Sobre a possibilidade de haver um acordo pós-eleitoral com outra força partidária, o secretário-geral do JPP esclareceu que, para já, não fala sobre o assunto. Mas, conforme explicou, “logo a seguir aos resultados eleitorais” será reunida a comissão política e os militantes do partido e perguntado “aos madeirenses aquilo que desejam”.

Élvio Sousa garantiu ainda que está fechado o acordo para o ferry, sendo esta a prova de que o partido não "mente".

“No fim-de-semana passado foi fechada a parceria para o ferry de mercadorias e passageiros para a Madeira. Sei que há muita gente nervosa, mas não vou revelar os termos do acordo, porque pode haver sabotagens. Posso dizer aos madeirenses que irão ter o ferry, seguramente se o JPP for Governo, o mais brevemente possível”, afirmou, acrescentando que o ferry terá "uma ligação quinzenal ou semanal" entre a Região e o continente.

O secretário-geral do JPP salientou que esta será uma forma de "reduzir o custo de vida, diversificar a economia e reduzir custos de transporte para os empresários".

A lista do JPP é liderada por Élvio Sousa (arqueólogo, 51 anos), seguindo-se o actual presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa (autarca, 60 anos) e em 3.º lugar, a presidente do partido, Lina Pereira (assistente social, 38 anos). Seguem-se Paulo Alves (professor, 53 anos), Rafael Nunes (biólogo, 39 anos), Patrícia Spínola (professora, 45 anos), Miguel Ganança (professor, 51 anos), Luís Martins (professor, 53 anos), Jéssica Teles (gestora cultural, 31 anos) a coordenadora da Juventude do partido e Carlos Silva (professor, 50 anos) na 10.ª posição.