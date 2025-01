Congresso do JPP: “Não é preciso um grande exército para iniciar uma revolução”

As primeiras palavras da presidente nacional do Partido foram dirigidas “para todos aqueles e aquelas que ousam ter coragem e ousam acreditar” que o JPP é a alternativa.

Determinada em “defender a unidade e a coesão do partido”, Lina Pereira recuou ao tempo em que “meia dúzia” transformou o sonho num Movimento de Cidadãos.

“Eles mostraram que não é preciso um grande exército para iniciar uma revolução; basta a força das ideias, a determinação e audácia de lutar pelo que é certo”, sublinhou, “essa é a essência do JPP”, complementou.

“Somos os únicos com a ousadia, com questionamento constante, que expõem as verdades que todos murmuram mas que ninguém tinha tido a coragem de confrontar de forma factual, com provas!”, afirmou.

Enumerou casos em que o JPP “sem medos” recorreu à justiça ou contestou omissões e mentiras.

“A nossa força está na diversidade de ideias, na capacidade de ouvir, integrar e mediar. Não há espaço para divisões internas ou disputas estéreis. Aceitamos a crítica construtiva e dialogamos. Mantemos distância de amarras ideológicas, unindo-nos naquilo que realmente importa: lutar por uma sociedade mais justa, mais solidária e mais democrática”.

Para a reconduzida presidente do Partido os tempos são de desilusão.

“Vivemos tempos de insatisfação, de desilusão. Muitos falam de mudança, mas poucos têm a coragem de dar esse passo. Nós, no JPP, temos competência, conhecimento, capacidade e já provámos que somos capazes de liderar essa mudança. Agora, mais do que nunca, é o momento de sermos ainda mais audazes, mais corajosos, mais determinados”. No caso particular da Madeira, diz mesmo que vivemos “um momento crítico”.

Razão para apelar ao voto no JPP, porque “se enquanto Movimento, ‘meia dúzia de pequenos’ ousaram e com coragem, retiraram a maioria absoluta ao PSD nas autárquicas em Santa Cruz, o que nos permitirá os milhares de pessoas que têm vindo a confiar no JPP, nas próximas eleições de 23 de Março?”, questionou.

Para Lina Pereira não há dúvidas que o JPP é a solução para devolver estabilidade governativa.

“Nós somos a verdadeira alternativa, a escolha certa para todos aqueles que acreditam num futuro diferente”.

Reforça esta convicção com a garantia que o JPP é um exemplo de partido. “Um partido que não apenas fala de valores, mas que os pratica. Um partido que governa com transparência, que toma decisões baseadas no interesse público, que ouve as pessoas e responde às suas necessidades”.

Aos presentes na sessão de encerramento do VI Congresso Nacional do JPP, terminou a intervenção afirmando que “a coragem que nos trouxe até aqui é a mesma coragem que nos levará ainda mais longe”.