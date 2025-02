JPP defende justiça salarial para motoristas

O JPP defende uma maior justiça social para os motoristas, em termos salariais, e lamenta que o Governo Regional não tenha ouvido e dado resposta a estes profissionais. O partido reuniu com representantes do Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT), nomeadamente o seu vice-presidente, Manuel Oliveira, e colegas do sector.

"Foi-nos transmitido que o SNMOT apresentou como reivindicações a redução progressiva do horário de trabalho para as 35 horas semanais, bem como a correcção das actualizações salariais para 2025 em 7,6%, de forma a mitigar a perda de poder de compra que se tem acumulado ao longo dos anos", indicou Luís Martins, acrescentando ser "inegável que estes profissionais exercem funções de elevada responsabilidade e complexidade técnica e, ainda assim, vêm os seus rendimentos aproximarem-se perigosamente do salário mínimo”.

Outra questão que preocupa este sindicato é a situação financeira das empresas de transporte colectivo de passageiros, que ficou debilitada pela falta de compensação pelas gratuidades impostas pelo Governo Regional “que passou a batata quente para as empresas, sem garantir as verbas para cobrir os custos”. O sindicato afiança nada ter contra estas medidas, mas diz não aceitar que estas sejam implementadas à custa dos salários dos trabalhadores, retorquiu o parlamentar.

Luís Martins lamenta que “o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, tenha ignorado o pedido reunião solicitado pelo SNMOT” e recorda que “o Secretário Regional Pedro Fino, que tutela este sector, justificou, no ano passado, que não podia negociar por estar em regime de gestão em duodécimos. Esta atitude irresponsável do Governo Regional e da tutela pode levar estes profissionais a optarem por endurecer a luta pelas suas reivindicações com recurso à greve”.

“No que depender de nós, os motoristas terão a devida justiça e valorização pelo seu trabalho essencial para a nossa sociedade”, finaliza o deputado.