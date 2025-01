Reconduzido Élvio Sousa encerra VI Congresso Nacional do JPP

Auditório bem composto para a sessão de encerramento do VI Congresso Nacional do JPP, que termina neste final de manhã no Mudas.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta.

Para já decorre a recepção às entidades/convidados, momento que antecede as intervenções finais. Discursam na sessão de encerramento Basílio Santos, representante do JPP para a Calheta, Lina Pereira, a reconduzida presidente do JPP, e a fechar, intervém Élvio Sousa, o reeleito secretário-geral do JPP.

Marcam presença na sessão de encerramento representantes da generalidade dos principais partidos políticos, que não apenas as forças políticas com assento no Parlamento Regional, mas também do BE (Dina Letra e Roberto Almada) e do PTP (José Manuel Coelho).

Destaque também para a presença do deputado e presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, Paulo Alves, que por razões de saúde, esteve ausente, ontem, primeiro dia do Congresso.