Élvio Sousa garante também “representações credíveis em todos os concelhos”

No retomar dos trabalhos do VI Congresso Nacional do JPP, após pausa para café, Élvio Sousa já fez saber aos congressistas que o Partido tem preparado um ‘governo sombra’.

“Estamos agora a apostar num programa de governo” e “já temos pronto uma espécie de governo de sombra que eu creio e isso é que faz parte da nossa estratégia, não apresentá-lo, porque o PSD é extremamente vingativo e persegue as pessoas”. Revela apenas que o ‘governo sombra’ é composto por pessoas de quadrantes da sociedade civil, alguns que já foram militantes e simpatizantes de diversos partidos, para justificar a não exposição dos seus nomes.

Para já Élvio Sousa destaca o programa que irá ser apresentado com 10 medidas,” vão ser aquelas 10 medidas que nós vamos trabalhar, reduzir impostos, há aqui a questão da habitação fundamental, mas temos que reduzir despesa governativa”, apontou.

Outra garantia do secretário-geral é que o Partido “terá representações credíveis em todos os concelhos da Região”, naquilo que considera ser “um passo considerável” na afirmação do JPP no panorama político regional.

Reafirmou que para ser candidato pelo JPP “basta ser sério, honesto e confiável”, concretizou.