Congresso do JPP: Élvio Sousa reeleito secretário-geral por maioria

Prestes a completar uma década na liderança do Juntos Pelo Povo (JPP), como esperado, Élvio Sousa voltou a ser (re)eleito secretário-geral do JPP, o mais importante órgão do Partido. Dos 77 congressistas presentes no VI Congresso Nacional do JPP, 74 votaram a favor da lista única apresentada para a eleição de secretário-geral do Partido.

“Dos 77 congressistas votantes, 74 votos votaram a favor”, foi declarado aos presentes.

Não foi revelado o sentido de voto – contra, abstenção ou nulo - dos três votos que não sufragaram a reeleição de Élvio Sousa.

Nas restantes votações que marcaram o arranque dos trabalhos, a votação da Comissão de Verificação de Poderes e da Mesa e a votação do Regimento do VI Congresso Nacional Ordinário, imperou a unanimidade.

Nota para um voto fora de horas. Um congressista tinha (ainda) os votos no bolso, tendo a Mesa – Lina Pereira – dado a possibilidade do militante ainda poder votar.

O VI Congresso Nacional do JPP decorre este fim-de-semana no Mudas.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta.