Madeirenses consumiram menos ovos e carnes vermelhas em 2024

Os madeirenses consumiram menos ovos e menos carne bovina e suína e mais frango em 2024. Esta é uma das leituras que se pode extrair da análise aos dados apurados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) junto das empresas da Região que desenvolvem a actividade de avicultura industrial.

A produção de ovos atingiu as 32,4 milhões de unidades no último ano, o que representa uma diminuição de 0,9% em relação ao ano anterior. Tendência idêntica foi registada no abate de gado, cujo volume totalizou 881,2 toneladas, diminuindo 8,1% comparativamente a 2023.

"Este decréscimo deveu-se à quebra observada no abate de bovinos (-4,3%) e no de suínos (-70,5%)", explia a DREM que observa que a espécie que mais contribuiu para o total de gado abatido foi a raça bovina (97,6% do total).

A produção de carne de frango, por sua vez, aumentou ligeiramente (1,1%) face ao ano precedente, atingiu as 3 547,8 toneladas.