INE divulga hoje crescimento da economia em 2024

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela hoje o crescimento da economia em 2024 que se terá situado entre 1,5% e 1,9% em termos homólogos, segundo as estimativas dos economistas consultados pela agência Lusa.

A estimativa rápida das contas trimestrais do INE indicará o crescimento da economia no quarto trimestre e permitirá também perceber a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) para o conjunto do ano.

No que diz respeito ao crescimento no conjunto do ano, as projeções dos economistas e das principais instituições nacionais e internacionais oscilam entre 1,5% e 1,9%, sendo que o Governo, no Orçamento do Estado para 2025, projetou um crescimento do PIB de 1,8% em 2024.

As estimativas mais pessimistas são da Allianz Trade, que projeta um crescimento de 1,5%, e do Fórum para a Competitividade, que aponta para um crescimento entre 1,5% e 1,6%.

Tanto a Comissão Europeia, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) como o Banco de Portugal (BdP) apontam para um crescimento de 1,7%. Também o Católica-Lisbon Forecasting Lab (NECEP), a Área de Estudos Económicos do BCP e o BPI Research têm a mesma previsão.

O Barómetro de Conjuntura Económica CIP/ISEG estima para um intervalo entre 1,7% e 1,8%.

O Conselho das Finanças Públicas aponta para um crescimento de 1,8%, em linha com o Governo, enquanto as estimativas mais otimistas são mesmo as do Fundo Monetário Internacional, que em outubro projetou uma variação de 1,9%.

Já no que diz respeito aos números trimestrais, para o último trimestre do ano, as estimativas dos economistas consultados pela Lusa variam entre 1,2% e 2,1%, em termos homólogos, e 0,2% e 1% em cadeia.

O ministro das Finanças já sinalizou, na audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública em 15 de janeiro, que "os números do 4.º trimestre foram significativamente bons, com aceleração económica".

As previsões do NECEP apontam para um crescimento de 2,1% no quarto trimestre de 2024, em termos homólogos, e 1% em cadeia.

O BdP, no Boletim Económico de dezembro, estimava que o PIB "deverá acelerar para um crescimento em cadeia de 0,7% no final do ano, após um crescimento de 0,2% no segundo e terceiro trimestres de 2024".

A previsão da Área de Estudos Económicos do BCP é de que a taxa de crescimento do PIB português deverá apresentar uma variação em cadeia de 0,8%, o que representa uma aceleração em relação ao crescimento de 0,2% observado nos dois trimestres anteriores.

Já em termos homólogos, espera-se uma manutenção da taxa de crescimento do PIB em 1,9%, de acordo com a nota de conjuntura.

O Fórum para a Competitividade é menos otimista e estima uma "aceleração do PIB no 4.º trimestre de 0,2% para entre 0,2% e 0,5% em cadeia, a que corresponde uma variação homóloga entre 1,2% e 1,5%".

O Barómetro de Conjuntura Económica CIP/ISEG aponta para a aceleração do crescimento real da economia no último trimestre de 2024, devido à evolução favorável registada em novembro e evolução positiva da construção em dezembro.