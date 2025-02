Hoje celebra-se o Dia Regional dos Cordofones Madeirenses

Hoje, 4 de Fevereiro, celebra-se novamente o Dia dos Cordofones Madeirenses. O professor Roberto Moritz disse, ao DIÁRIO, que, tendo sido instaurado em 2019 por Resolução do Governo Regional da Madeira, e celebrado pela primeira vez a 4 de Fevereiro de 2020, a data tem como objectivos a promoção de uma maior consciencialização da população em geral sobre a importância de preservação e divulgação dos cordofones tradicionais madeirenses, a consagração e salvaguarda da história dos cordofones madeirenses, a motivação de artistas que criam, executam e compõem para estes instrumentos, o reforço do turismo cultural e científico-pedagógico, e também a defesa da sua origem e a dos instrumentos que deles advêm, como por exemplo, o ukelele, a viola e o cavaquinho brasileiro.

O professor de cordofones do Conservatório Escola das Artes Eng. Luiz Peter Clode considera que festejar o "Dia Regional dos Cordofones é por demais significativo pelas seguintes razões: pela reunião de tantos jovens e crianças em palco a tocar instrumentos regionais; pela prática de uma cultura musical da Madeira, tradicional e não só; pelo propósito – altruísta - de defesa da questão identitária que são os Cordofones Madeirenses. E pelo gosto de tocá-los!"

Salientou que o aCORDE - Festival Internacional dos Cordofones Tradicionais que começou ontem seja uma celebração de uma cultura educacional e musical, primeiro, dos longos anos de ação de inúmeros intervenientes e, segundo, de um futuro com mais acordes.

A Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional da Educação, mais concretamente da Direcção de Serviços de Educação Artística, está a promover durante esta semana um conjunto de actividades alusivas aos cordofones madeirenses.

Esta noite, pelas 19 horas, no Centro Cultural de Investigação do Funchal, realiza-se um concerto com uma grande orquestra de cordofones que envolve os grupos: Si Que Brade, EB1/PE do Covão de Vargem, EB1/PE da Lourencinha, EB1/PE/C de Santa Cruz e a EBS de Santa Cruz e ainda o grupo das Romarias Antigas do Rochão.

E ainda haverá quadros vivos com alunos da Escola Maria Eugénia de Canavial.