Ensino dos cordofones com “evolução muito grande” na Região

Roberto Moniz não tem dúvidas de que o ensino dos cordofones tradicionais tem conhecido “uma evolução muito grande” na Região, nos últimos tempos. O professor de música, com mais de 30 anos de experiência, e também membro da Associação Xarabanda aponta que hoje estão a ser colhidos os “frutos” das várias apostas feitas ao longo dos anos na promoção e divulgação destes instrumentos, nos mais variados âmbitos. “Aquilo que fizemos tem dado bons frutos”, salienta.

Na iniciativa que acontece hoje, pelas 15h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, integrada no Acorde - Festival Internacional de Cordofones Tradicionais, direccionada para professores de música, o docente irá valer-se dessa sua larga experiência, para, durante 50 minutos, tentar “transmitir técnicas e ideias para facilitar a iniciação dos alunos na aprendizagem dos cordofones tradicionais”.

O também músico reconhece as dificuldades que se colocam no ensino/aprendizagem da iniciação aos cordofones, sobretudo quando em causa estão grupos grandes, como uma turma do ensino básico. “É importante que os alunos saiam das primeiras aulas a tocar algo, mas com a postura correcta e com a técnica correcta”, sustenta Roberto Moniz, que salienta a importância de uma pega do instrumento correcta, bem como o uso de uma correia para ajudar a segurar o instrumento. “Tudo isto são aspectos que têm de ser assimilados logo no início”, defende.

No workshop desta tarde, o professor vai procurar transmitir estratégias que facilitem o papel dos docentes nas salas de aulas no ensino das posturas e das técnicas associadas aos cordofones tradicionais madeirenses.

O programa do Acorde para o dia de hoje não se fica por esta formação. Antes disso, pelas 12 horas, teremos as escolas em concerto, no Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira, com a Casa do Povo da Calheta e o Conservatório – Escola das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode.

Depois do workshop, pelas 16h30, também na Assembleia, tem lugar um concerto comendado, com Derque Martin Cruz, um timplista que vem de Gran Canária. O músico iniciou-se nos estudos do timple aos 8 anos e em guitarra clássica aos 11. Acabou por se formar em guitarra clássica, no Conservatório Superior das Canárias, complementando, depois, essa formação com vários cursos internacionais.

Mas a agenda desta sexta-feira tem muito mais que o leitor deverá ter em conta.

