Enfermeira ensina como agir em situações de emergência

Brígida Pita, enfermeira que actua no serviço de urgências, garantiu ao DIÁRIO-Saúde, que ter uma população instruída para os primeiros socorros é fundamental, porque para além de poderem actuar perante uma situação crítica, “faz com que se sintam mais seguros na hora de agir”.

Uma população instruída vai saber agir de forma eficaz, porque em situações de emergência o tempo é crucial. Quanto mais rápido conseguirmos agir numa situação de urgência, menor será o tempo que a pessoa vai estar a aguardar por ajuda, podendo mesmo salvar-lhe a vida. Brígida Pita, enfermeira

Quando questionada sobre qual o primeiro passo a dar, a profissional de saúde não hesitou em responder que “antes de qualquer acção é preciso verificar a nossa segurança e nunca tentar ajudar outra pessoa se a mesma não estiver garantida”.

Quando a nossa segurança está assegurada e antes de tentar fazer alguma coisa devemos sempre pedir ajuda, mesmo que num primeiro momento pareça que estamos sozinhos, devemos sempre gritar por auxílio. O próximo passo é ligar de imediato ao 112.

Saiba o que fazer perante um caso de engasgamento, ataque de pânico/ansiedade, fractura, ferida, desmaio e, qual é a importância de colocar uma pessoa inconsciente na posição lateral de segurança, na entrevista presente no canal do DIÁRIO, no YouTube.

Fique preparado para actuar contra o tempo, sabendo que informações são importantes a passar numa chamada de emergência e o que deve conter a sua caixa de primeiros socorros.