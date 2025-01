Número de alunos inscritos no Ensino Superior da Região aumentou 3,7%

Para assinalar o Dia Internacional da Educação, a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) sinaliza os principais dados relativos ao Ensino Superior do ano lectivo 2023/2024 para a Madeira, destacando-se o crescimento de 3,7% do número de alunos matriculados nos 8 estabelecimentos da Região, totalizando 4.161 estudantes.

Tendo como fonte a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) e para assinalar o Dia Internacional da Educação, que se celebra hoje, sexta-feira, 24 de Janeiro, os dados apontam várias curiosidades:

8

No ano letivo 2023/2024, a Região Autónoma da Madeira (RAM) contava com 8 estabelecimentos de Ensino Superior, distribuídos por 4 universitários (todos públicos) e 4 politécnicos (2 públicos e 2 privados);

788

Foram disponibilizadas 788 vagas para os candidatos ao Ensino Superior (750 para licenciaturas 1.º ciclo e 38 para Mestrados integrados), representando uma diminuição de 1,0% face ao ano letivo anterior, com menos 8 vagas para licenciaturas. As áreas de Ciências representaram 39,2% das vagas disponíveis, e as de Engenharia 17,1%;

1.664

Em 2023/2024, estavam inscritos 1.664 novos alunos nos estabelecimentos de Ensino Superior da Região, mais 111 alunos que no ano letivo anterior (+7,1%). O maior aumento verificou-se nos estabelecimentos de ensino politécnico (+10,6%; mais 53 alunos) comparativamente aos de ensino universitário (+5,5%; mais 58 alunos). Destaca-se o aumento de 22 novos alunos inscritos em Doutoramentos 3.º ciclo do ensino universitário, totalizando 32 novos alunos neste ciclo;

150

O total de alunos inscritos nos estabelecimentos de Ensino Superior da Região aumentou 3,7% (mais 150 alunos) entre os anos letivos 2022/2023 e 2023/2024. Este aumento foi superior no ensino universitário (+3,9%; mais 108 alunos) comparado ao do ensino politécnico (+3,3%; mais 42 alunos). O número de alunos inscritos em Mestrados 2.º ciclo aumentou 23,6% e os inscritos em Doutoramento 3.º ciclo aumentaram 26,0%, enquanto os inscritos em Especializações diminuiram 20,0% (menos 7 alunos no ensino universitário público). Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais registaram uma diminuição de 23 alunos (-4,7%), totalizando 465 alunos inscritos;

31,2%

Em termos de distribuição por áreas de educação e formação, as Ciências totalizavam 31,2% dos alunos inscritos no Ensino Superior na RAM em 2023/2024, seguidas pela Saúde e Proteção Social (15,5%), Engenharias (14,8%) e Serviços com (13,7%);

54,5%

As mulheres inscritas constituíam 54,5% do total de alunos inscritos no ano letivo 2023/2024, correspondendo a um aumento de 1,4 pontos percentuais (p.p.) face ao ano letivo anterior. Tendo em conta os ciclos de estudos, apenas nos Cursos técnico superiores profissionais e nos Doutoramentos 3.º ciclo, a proporção de mulheres inscritas era inferior à de homens, respetivamente 29,9% e 46,7%. Entre as mulheres, a área de educação e formação privilegiada era “Saúde e Proteção Social”, representando 23,0% das inscrições femininas (521). Por outro lado, a preferência dos homens era pela área "Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção", com 28,4% das inscrições (538);

459

O corpo docente no Ensino Superior em 2023/2024 era composto por 459 docentes ( 401 no público e 58 no privado), o que representa uma diminuição de 21 docentes face ao ano letivo anterior (menos 16 no público e 5 no privado). Esta redução foi observada exclusivamente no ensino politécnico (menos 28 docentes), enquanto o ensino universitário registou um aumento de 7 docentes;

50,4%

Por natureza institucional, em 2023/2024, constatou-se uma maior presença de doutorados no ensino público (50,4%). No ensino privado o número de Doutorados e de Mestres era igual (21; 36,2%);

36,8%

Em 2023/2024, a maioria dos docentes pertencia às categorias de Assistente (36,8%) ou de Professor Auxiliar (30,7%);

214

No ano mesmo ano letivo, foram contabilizadas 214 pessoas não docentes a exercer funções nos estabelecimentos de Ensino Superior da RAM (191 no público e 23 no privado).

Informa a DREM, em simultâneo com esta divulgação, disponibiliza também no seu portal o 'dashboard' das Estatísticas da Educação da RAM, criado pelo Observatório de Educação da RAM (OERAM) no último trimestre de 2024. "Os utilizadores poderão assim utilizar esta ferramenta interativa de visualização e análise de dados para navegar pelas várias estatísticas da educação do ensino não superior na Região", garante.