Indivíduo tentou assaltar a Casa do Povo da Camacha

A Casa do Povo da Camacha foi alvo de uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira.

Um indivíduo já referenciado pelas autoridades por crimes de furto partiu o vidro da porta com recurso a uma pedra e colocou-se em fuga quando o alarme disparou, por volta das 4 horas.

O guarda-nocturno deslocou-se de imediato ao local, mas o suspeito colocou-se em fuga.

Ao que tudo indica, trata-se do mesmo indivíduo que assaltou o bar da Casa do Povo na tarde de sábado, levando consigo o dinheiro do porquinho das gorjetas.

Por volta das 14 horas, quando o bar estava vazio, o assaltante pediu um café à funcionária, tentando distraí-la. Enquanto aguardava pelo café, furtou o porquinho das gorjetas e quando confrontado negou os factos.

A verdade é que a Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local, mas o ladrão já tinha abandonado o estabelecimento.

Ao DIÁRIO, o presidente da Casa do Povo da Camacha, Ricardo Vasconcelos, referiu que esta é uma situação preocupante, pois “muitas vezes eles começam a praticar pequenos delitos e depois a situação vai evoluindo”.

Aliás, o mesmo indivíduo é também suspeito de já ter assaltado outros estabelecimentos e, inclusive, o supermercado do Centro Comercial Camacha Shopping.

O presidente faz ainda um pedido à Polícia de Segurança Pública, para intensificar o patrulhamento de proximidade, de forma a acabar com a criminalidade na freguesia.