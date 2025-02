ADN convicto de que vai eleger um deputado com o apoio do povo

O ADN diz-se convicto de que, com o apoio do povo, conseguirá eleger pelo menos um deputado para a Assembleia Legislativa da Madeira. Através de comunicado, o partido diz encarar este acto eleitoral com "determinação e confiança".

A presença do ADN-Madeira na Assembleia Regional será essencial para garantir um debate mais plural e representativo, onde todas as opiniões tenham espaço. Defendemos que um parlamento diversificado é a base de uma democracia saudável, pois permite que diferentes ideias sejam discutidas e ponderadas na tomada de decisões. Miguel Pita

O ADN aponta que, com mais partidos, conseguimos assegurar maior representatividade, fazendo com que todas as camadas da população tenham uma voz activa. " Além disso, uma oposição forte e determinada é crucial para fiscalizar o governo e impedir abusos de poder, garantindo transparência e responsabilidade na gestão dos interesses públicos", indica.

Um outro objectivo do partido liderado por Miguel Pita é o de evitar a concentração de poder, defendendo que a alternância e a diversidade política são fundamentais para impedir monopólios partidários e permitir a renovação de ideias e projectos para a Madeira e o Porto Santo.

"Acreditamos que a presença do ADN-Madeira na Assembleia Legislativa poderá ser um factor decisivo para estimular a participação cívica. Quando os cidadãos se sentem representados, há um maior envolvimento na vida política, o que fortalece a democracia e conduz a uma sociedade mais justa e equilibrada", frisa. "É tempo de dar uma nova esperança à Madeira", termina Miguel Pita.