Familiares de CR7 embarcam no jacto privado para celebrar 40.º aniversário do craque

Alguns familiares de Cristiano Ronaldo embarcaram, há instantes, no jacto privado do craque, que aterrou ontem à tarde no Aeroporto Internacional da Madeira.

A bordo preparam-se para viajar a mãe, Dolores Aveiro, o irmão, Hugo Aveiro, entre outros familiares, que irão juntar-se a Ronaldo para celebrar o seu 40.º aniversário, que é assinalado amanhã.

Imagem captada por Madeira Woman Spotter

Conforme o DIÁRIO adiantou, ontem à tarde, o Bombardier Global Express 6500, recentemente adquirido pelo atleta e personalizado com a sua icónica marca 'CR7' chegou esta segunda-feira, às 17h23, onde permaneceu durante todo o dia de hoje em pista. Agora, ao final desta terça-feira, parte da família Aveiro segue viagem para juntar-se ao atleta neste momento especial da sua vida, que promete ser uma 'festa de arromba'.

Embora o destino final não tenha sido confirmado oficialmente, tudo aponta para que seja a Arábia Saudita, país onde Ronaldo compete e onde, inclusive, ontem realizou mais um jogo ao serviço do Al-Nassr.