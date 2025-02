Victor Prior deixa Madeira e assume cargo de director em Lisboa

O delegado na Madeira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Victor Prior, prepara-se deixar as funções na Região e assumir um novo cargo em Lisboa.

A notícia avançada Antena 1 Madeira afirma que o então meteorologista que manteve funções na Região durante 17 anos, passará a ser, a partir de amanhã, o novo director do Departamento de Meteorologia e Geofísica, com sede em Lisboa.

Estou de saída fisicamente, mas o coração continua na Madeira (...) Desde o 20 de Fevereiro a outros episódios, como incêndios, sismos, penso que serei o meteorologista que mais situações adversas passou na Madeira Victor Prior, em declarações à Antena 1 Madeira

A mesma informação esclarece que Victor Prior continuará como responsável pela gestão do Observatório da Madeira, além de que também deverá permanecer envolvido na Região pelos próximos quatro anos para finalizar os projectos em que está envolvido.