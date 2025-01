Partido Juntos Pelo Povo foi constituído há 10 anos

Faz esta segunda-feira, 27 de Janeiro, 10 anos que o movimento de cidadãos Juntos Pelo Povo constituiu um partido, tornando-se no 21.º partido político nacional, inscrito no Tribunal Constitucional, o único com origem na Região Autónoma da Madeira.

Principais acontecimentos registados a 27 de Janeiro, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto ou Dia da Shoah, Dia Europeu de Memória do Holocausto e Dia Internacional do Vinho do Porto:

1573 - A vila de Lagos passa a cidade.

1606 - Começa, em Inglaterra, o julgamento do soldado britânico Guy Fawkes, autor do atentado contra o palácio em Westminster durante a abertura do Parlamento.

1668 - O infante D. Pedro, irmão de Afonso VI, é nomeado regente e herdeiro da Coroa, nas Cortes de Lisboa.

1756 - Nasce o compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart.

1763 - O Brasil passa a ser governado por um vice-rei e a sua capital é transferida de São Salvador da Baía para o Rio de Janeiro.

1840 - Pronunciamento militar no Porto, restaurando a Carta Constitucional de 29 de abril de 1826.

1879 - Thomas Edison regista a patente da lâmpada elétrica.

1919 - No âmbito da chamada Monarquia do Norte, trava-se em Águeda o Combate das Barreiras.

1943 - II Guerra Mundial. A Força Aérea norte-americana ataca pela primeira vez o território da Alemanha.

1944 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho dá por terminado o cerco a Leninegrado pelas forças alemãs.

1945 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho ocupa o campo de Auschwitz, na Polónia, começando o tratamento e libertação dos sobreviventes do extermínio nazi.

1950 - Os Estados Unidos aprovam o fornecimento de armas aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

1956 - A República Democrática Alemã adere ao Pacto de Varsóvia, aliança militar dos países sob tutela da União Soviética (URSS).

1962 - É estabelecido o acordo entre Portugal e Índia para o repatriamento de cerca de três mil prisioneiros que se renderam aquando da entrada das forças indianas em Goa, Damão e Diu.

1967 - Explosão da Apollo 1, primeira nave espacial do projeto norte-americano de viagem à Lua.

1973 - Os padres Telles Sampaio e Fernando Mendes, detidos pela PIDE-DGS por terem denunciado os massacres de Mucumbura, Moçambique, são condenados pelo tribunal plenário a cinco anos de prisão.

1973 - São assinados, em Paris, os acordos que põem fim a 12 anos de Guerra do Vietname. O acordo estabelece a retirada das tropas dos Estados Unidos em 60 dias.

1975 - Primeira visita de um chefe de Estado africano, o Presidente do Senegal, Leopold Senghor, a Portugal.

1984 - A Assembleia da República aprova, na generalidade, o projeto de Lei do PS para a despenalização do aborto.

1988 - O Supremo Tribunal de Justiça indefere, por unanimidade, o pedido de 'habeas corpus' de Otelo Saraiva de Carvalho e dos restantes 12 réus do processo FP-25.

1997 - Eleições presidenciais e legislativas na Chechénia dão a vitória a Aslan Maskhadov, antigo chefe do Estado Maior dos guerrilheiros independentistas, com 68,9 por cento dos votos,

1999 - O ministro dos Negócios Estrangeiros indonésio, Ali Alatas, admite a possibilidade de ser concedida a independência a Timor-Leste, após consulta do povo timorense

2001 - Cheias do Mondego fazem rebentar o dique de Montemor-o-Velho.

2003 - O Parlamento sérvio aprova a Carta Constitucional do futuro Estado da Sérvia-Montenegro e a lei que assegura a sua aplicação.

2003 - Inspetores internacionais concluem que não há provas concretas de que o Iraque possua armas de destruição maciça.

2004 - O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, rejeita o envio de "capacetes azuis" para o Iraque mas admite a constituição de uma força multinacional autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU e o envio de uma missão eleitoral a Bagdade com o objetivo de avaliar a possibilidade de realizar eleições no país antes da transição política, prevista para 30 de junho.

2005 - Chefes de Estado de todo o mundo, sobreviventes do Holocausto, e os soldados que 60 anos antes libertaram Auschwitz, na Polónia, voltam ao antigo campo de extermínio para que "o mundo que não esqueça" o Holocausto Nazi.

2006 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia no parlamento a criação do Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa, a apresentar em março, com o objetivo de diminuir a burocracia para as empresas e promover o desenvolvimento económico.

2007 - O Governo da Guiné-Bissau levanta o mandado de captura emitido contra o líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Carlos Gomes Júnior, refugiado desde 10 de janeiro na sede das Nações Unidas, em Bissau.

2007 - O Irão anuncia a instalação de 3.000 novas centrifugadoras de enriquecimento de urânio.

2007 - A etíope Tirunesh Dibaba bate o recorde do mundo dos 5.000 metros de pista coberta, em Boston, Estados Unidos, estabelecendo o novo registo nos 14.27,42 minutos.

2008 - Eleições norte-americanas. O senador democrata norte-americano Barak Obama vence as primárias da Carolina do Sul, Estados Unidos, por uma grande diferença sobre a sua principal adversária, Hillary Clinton.

2010 - Apresentação do iPad, em São Francisco, Estados Unidos, pelo presidente da norte-americana Apple, Steve Jobs.

2012 - Eleição do novo Conselho Nacional da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) no seu XII Congresso, em Lisboa, com 735 votos a favor, oito brancos e 32 nulos. Arménio Carlos sucede a Carvalho da Silva como secretário-geral.

2013 - Um acidente com um autocarro na Sertã provoca 11 mortos e 32 feridos. O autocarro com matrícula espanhola e motorista português tinha partido de Portalegre com destino a Santa Maria da Feira.

2013 - Pelo menos 233 pessoas morrem e 131 ficam feridas num incêndio na discoteca Kiss em Santa Maria (a 307 quilómetros de Porto Alegre), no Brasil.

2015 - O movimento Juntos Pelo Povo (JPP) constitui-se como partido. Elege cinco deputados nas eleições à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira em março.

2018 - O Sporting conquista pela primeira vez a Taça da Liga de futebol, ao derrotar nas grandes penalidades o Vitória de Setúbal por 4-3 após 1-1 no tempo regulamentar, em final disputada em Braga.

2020 - Covid-19. As autoridades de Pequim, China, confirmam a primeira morte na capital de uma pessoa infetada pelo novo coronavírus (2019-nCoV), estirpe detetada na China.

Pensamento do dia: