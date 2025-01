'Retratos do Ano Passado' em exposição na Casa do Povo de São Roque do Faial

No passado dia 23 de Janeiro, a Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, inaugurou a exposição fotográfica 'Retratos do Ano Passado', na sede da Casa do Povo de São Roque do Faial.

Esta é uma exposição com cerca de duas centenas de fotografias que pretende recordar os principais momentos e acontecimentos que ocorreram na Casa do Povo no ano de 2024. "Tendo a Casa do Povo de São Roque do Faial várias valências, com destaque para os cinco grupos culturais, é normal existirem várias actividades e daí resultar um espólio fotográfico imenso. Uma das maiores dificuldades é a selecção das mesmas, pois há actividades que só temos espaço para uma foto e, como é perceptível, através de uma imagem tentar mostrar o que se faz numa iniciativa, por vezes é muito difícil", explica o Heliodoro Dória, responsável da instituição.

A exposição está patente ao público até ao final de Fevereiro, no horário de expediente (9h00 –12h30 e das 14h00–17h00).