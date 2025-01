Câmara de Lobos assina acordo para redução de plástico descartável nos eventos municipais

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos, em parceria com a Empresa de Cervejas da Madeira (ECM) e a ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., assinou, hoje, o Acordo Verde Local 'Plástico Zero - Festa de São Pedro'. Autarquia reafirma, assim, o seu "compromisso com a sustentabilidade e a redução de plástico descartável nos eventos municipais".

A assinatura deste acordo teve lugar no salão nobre da câmara municipal e contou com a presença do presidente do executivo Leonel Silva, do presidente do conselho de administração da ARM, Amílcar Gonçalves, e do CEO da Empresa de Cervejas da Madeira, Nuno Moinhos.

"O acordo insere-se na estratégia de sustentabilidade do município e tem como objectivo a eliminação do plástico descartável na Festa de São Pedro, promovendo a utilização de copos reutilizáveis personalizados", explica a autarquia em nota de imprensa.

Esta iniciativa, enquadrada no âmbito do Intelligent Cities Challenge (ICC), uma iniciativa da Comissão Europeia que apoia cidades europeias na transição verde e digital das suas economias locais, visa reduzir o impacto ambiental dos eventos municipais e sensibilizar a população para práticas mais sustentáveis.

"Este acordo representa um marco importante na estratégia ambiental do município, colocando Câmara de Lobos na vanguarda dos eventos sustentáveis na Região”, sublinha Leonel Silva, acrescentando que esta iniciativa, Câmara de Lobos pretende "reduzir significativamente a produção de resíduos plásticos e promover a economia circular".

A iniciativa pretende ainda "servir de modelo para futuros eventos sustentáveis na Região".

Na assinatura do acordo foram detalhadas as medidas a implementar, incluindo a criação de um concurso para o design dos copos reutilizáveis, a sensibilização da comunidade e a logística de reutilização e lavagem dos copos.